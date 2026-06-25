Россиян предупредили о тяжелых последствиях привычки терпеть зубную боль

Стоматолог Корякин: Обезболивание зубной боли может привести к тяжелым последствиям

Когда появляется зубная боль, многие откладывают визит к стоматологу на потом в надежде, что все пройдет само. Об опасных последствиях привычки терпеть зубную боль «Ленте.ру» рассказал стоматолог-ортопед, хирург, имплантолог, основатель «Клиники доктора Корякина» Артем Корякин.

По словам врача, если зуб уже болит, а не просто реагирует на холодное или сладкое, значит, проблема уже не в чувствительности. Это может быть глубокий кариес, воспаление нерва или тканей вокруг корня, объяснил он.

«Пациенты часто думают, что можно подождать, если стало лучше после приема таблетки. Но обезболивающее не лечит зуб, оно лишь на несколько часов снимает симптомы, а воспаление в это время продолжает развиваться», — предупредил Корякин.

Стоматолог отметил, что если на раннем этапе человек может замечать только реакцию на раздражители — холодную и горячую пищу, кислые и сладкие продукты, то потом боль появляется уже без причины, может отдавать в висок, ухо, соседние зубы или челюсть. Если и дальше глушить ее таблетками, воспаление способно перейти к тканям вокруг корня, и тогда уже велика вероятность развития кисты, флюса и даже абсцесса, продолжил собеседник «Ленты.ру».

«Бывает, что пациентов не пугает даже припухлая десна и неприятный привкус, констатирует стоматолог. Но гнойный очаг может быстро дать отек щеки, поднять температуру, спровоцировать слабость и боль, с которой уже невозможно нормально есть и спать. Плохой сценарий развивается, когда инфекция уходит в мягкие ткани лица и челюсти. Тогда речь может идти уже о хирургическом вскрытии гнойника, антибиотиках и госпитализации», — сказал Корякин.

Врач добавил, что привычка терпеть боль часто заканчивается потерей зуба. Там, где сначала можно было обойтись лечением кариеса, позже могут понадобиться более сложные манипуляции, например, лечение каналов, установка коронки, удаление зуба, а затем имплантация или протезирование, заключил Корякин.

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