Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
05:30, 20 июня 2026Забота о себеЭксклюзив

Раскрыта связь бассейнов с болезнями зубов

Основатель сети клиник Кудаев: Купание в бассейне отеля может привести к разрушению зубов
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Mariia Boiko / Shutterstock / Fotodom

Чтобы не получить потемнение эмали, зубной камень и не оставить еще один отпускной бюджет у стоматолога, стоит внимательно относится к выбору бассейна, сообщил основатель федеральной сети клиник «Зубы за один день» Залим Кудаев. О неочевидных рисках он предупредил россиян в беседе с «Лентой.ру».

Не секрет, что для обеззараживания воды в бассейнах используется хлор, рассказал эксперт. По его словам, существуют рекомендуемые нормы использования этого вещества: они обеспечивают уровень pH от 7,2 до 7,6, что близко к естественному уровню pH в организме человека, но все же представляет собой слабощелочную среду, из-за чего зубы могут заметно потемнеть.

«В щелочной воде бассейна кальций и минералы, присутствующие во рту, будут затвердевать на зубах, а не растворяться, как это произошло бы при контакте с более кислотным раствором. Повышенный уровень pH в бассейне в сочетании с антимикробными соединениями также приводит к расщеплению белков во рту и их соединению с минералами. Так образуется твердый желтовато‑коричневый налет», — объяснил Кудаев.

Материалы по теме:
Как пройти диспансеризацию в 2026 году? Кто может бесплатно проверить здоровье, как записаться и что входит в программу
Как пройти диспансеризацию в 2026 году?Кто может бесплатно проверить здоровье, как записаться и что входит в программу
16 декабря 2025
Место занято. Иностранные производители систем для выравнивания зубов хотят вернуться на российский рынок. Почему им не рады?
Место занято.Иностранные производители систем для выравнивания зубов хотят вернуться на российский рынок. Почему им не рады?
27 апреля 2026

Никто при этом не исключает вероятности того, что организаторы места купания вовсе не соблюдают рекомендации по концентрации хлора в воде, отметил специалист. Особую опасность, по его словам, представляют системы хлорирования бассейнов с использованием газа.

В клинической практике описан случай, когда спортсмен‑пловец плавал в бассейне с газохлорированной водой в течение 27 дней. Он столкнулся не просто с визуальными дефектами, но и с заметной эрозией зубов. Что может нивелировать такой эффект? Регулярное фторирование зубов

Залим Кудаевоснователь сети клиник

Многие до сих пор не знают о такой опасности, хотя исследования проводились еще много десятилетий назад, указал собеседник «Ленты.ру». Так, в еженедельном отчете CDC о заболеваемости и смертности от 22 июля 1983 года приведена следующая статистика: эрозия эмали наблюдалась у 15 процентов людей, часто посещающих бассейн, в то время как у тех, кто плавает редко или не плавает вообще, она отмечалась лишь у 3 процентов.

Чтобы снизить риски, эксперты рекомендуют три простых шага, рассказал Кудаев. Во-первых, стоит искать бассейн, в котором используется система соленой воды — она оказывает антисептический эффект, но при этом не действует так разрушительно, как хлор. Во-вторых, полезно чистить зубы перед заплывом, но не после — чем меньше зубного налета и других органических веществ будет на эмали, тем слабее будет химическая реакция с веществами, содержащимися в воде. В-третьих, после купания можно выпить молока или съесть сыр или творог — за счет содержания кальция и фосфора эти продукты способствуют реминерализации зубов.

Ранее стоматолог Максим Лабухин рассказывал, что многие лекарства, например, противоэпилептические средства и иммунодепрессанты, сладкие сиропы от кашля, при постоянном приеме способны постепенно разрушать зубы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стали известны представители США на переговорах с Ираном в Швейцарии

    ВСУ и Запад обвинили в гуманитарной катастрофе в Алешках

    Иран назвал решающее условие для переговоров с США

    Раскрыта связь бассейнов с болезнями зубов

    Россияне начали отказываться от продажи китайских авто после двух лет эксплуатации

    Стало известно о срыве Зеленским торжественного ужина лидеров ЕС

    Разведчик провел в плену у ВСУ пару минут, сбежал и раскрыл выручивший его фактор

    В ЕС поразились словам Каллас о России

    Решение Мадьяра по Украине назвали ударом для Киева

    Молдавию обвинили в незаконном удержании россиянина в аэропорту Кишинева

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok