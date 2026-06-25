Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
05:54, 25 июня 2026Экономика

Российские банки потеряли несколько триллионов свободных денег

Российские банки столкнулись с нехваткой свободных денег из-за роста спроса на наличные
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Pogiba Alexandra / Global Look Press

Российские банки потеряли почти два триллиона рублей из-за перехода россиян на наличные деньги. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на экспертов.

Дефицит ликвидности к середине июня текущего года в банковской системе достиг 1,9 триллиона рублей. В свою очередь объем наличных в обращении с января вырос на 1,7 триллиона рублей, что больше, чем за весь 2025 год.

По мнению экспертов, это связано с перебоями интернета, ужесточением контроля за переводами, снижением ставок по депозитам, а также налоговыми изменениями, которые сделали наличный расчет для бизнеса выгоднее.

Центральный Банк России уже повысил прогноз структурного дефицита ликвидности на 2026 год с 1,9-3,0 триллиона до 2,4-3,6 триллиона рублей.

Отмечается, что несмотря на это, банковская система продолжает сохранять запас прочности, в том числе продолжается рост средств населения в кредитных организациях.

Ранее жители России назвали два популярных способа хранить деньги.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Ульяновской области ввели временные ограничения на продажу топлива. Кого затронут меры?

    Раскрыты подробности о помощи Киеву в нанесении ударов по окрестностям Москвы

    ЮАР впервые вышла в плей-офф чемпионата мира

    Мексика уверенно выбила Чехию из ЧМ-2026

    Экс-премьер Украины обратился к Западу с предложением насчет Украины

    Опубликованы кадры последствий землетрясения в Венесуэле

    Европа продолжит создание отменной США окололунной станции ​​Gateway

    Нарколог назвал первые признаки пьянства у близких людей

    Женщина сходила на первое за 10 лет свидание и решила остаться затворницей

    Российские банки потеряли несколько триллионов свободных денег

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok