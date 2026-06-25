Российские банки потеряли несколько триллионов свободных денег

Российские банки столкнулись с нехваткой свободных денег из-за роста спроса на наличные

Российские банки потеряли почти два триллиона рублей из-за перехода россиян на наличные деньги. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на экспертов.

Дефицит ликвидности к середине июня текущего года в банковской системе достиг 1,9 триллиона рублей. В свою очередь объем наличных в обращении с января вырос на 1,7 триллиона рублей, что больше, чем за весь 2025 год.

По мнению экспертов, это связано с перебоями интернета, ужесточением контроля за переводами, снижением ставок по депозитам, а также налоговыми изменениями, которые сделали наличный расчет для бизнеса выгоднее.

Центральный Банк России уже повысил прогноз структурного дефицита ликвидности на 2026 год с 1,9-3,0 триллиона до 2,4-3,6 триллиона рублей.

Отмечается, что несмотря на это, банковская система продолжает сохранять запас прочности, в том числе продолжается рост средств населения в кредитных организациях.

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