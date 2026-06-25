Названы признаки взлома компьютера

Киберэксперт Юдин: Признаком взлома компьютера может быть изменение настроек

Заместитель генерального директора по информационной безопасности АО «КИВИ» Алексей Юдин в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, как распознать возможный взлом компьютера.

Среди первых тревожных сигналов специалист назвал изменения в настройках системы или браузера, которые пользователь не производил. Например, появление неизвестных расширений, смена стартовой страницы, обнаружение новых учетных записей или программ. Такие инструменты, по его словам, часто используются для кражи паролей и cookie-файлов. Также стоит насторожиться при получении уведомлений о входе с незнакомых устройств, попытках сброса паролей, неподтвержденных операциях или активности в сервисах, которыми пользователь не пользовался.

Особую угрозу представляют программы удаленного доступа и шпионское ПО, позволяющие злоумышленникам скрыто следить за действиями жертвы, перехватывать вводимые данные, похищать документы и даже включать веб-камеру или микрофон. Собранная информация может использоваться для шантажа или социальной инженерии. Косвенными признаками таких атак могут служить самопроизвольное включение камеры, появление неизвестных медиафайлов или необъяснимая сетевая активность.

Ранее журналисты издания ZDNet опубликовали чек-лист по защите смартфона от удаленного или физического взлома.