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14:40, 24 июня 2026Наука и техника

Раскрыты секретные способы защиты смартфона

В ZDNet призвали регулярно обновлять смартфон, менять пароли и удалять приложения
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Krakenimages.com / Shutterstock / Fotodom  

Журналисты издания ZDNet опубликовали чек-лист по защите смартфона от удаленного или физического взлома. Материал опубликован на сайте медиа.

По словам авторов, для продвинутой защиты устройства от взлома достаточно проверить несколько параметров. В первую очередь они рекомендовали подтвердить, что девайс работает на самой новой версии программного обеспечения (ПО), так как именно она содержит последние исправления ошибок и уязвимостей. Также специалисты посоветовали проверить разрешения, выданные приложения и отозвать подозрительные.

Одним из секретных способов защитить смартфон назвали привычку удалять старые приложения, так как они могут содержать ошибки, упрощающие взлом аппарата. Кроме того, авторы посоветовали регулярно проверять свои пароли от аккаунтов на предмет раскрытия.

Журналисты ZDNet отметили, что на всех приложениях банков или программах, которые содержат конфиденциальную информацию, стоит установить двухфакторную аутентификацию — например, подтверждение входа через СМС. При наличии антивируса на смартфоне специалисты рекомендовали время от времени запускать проверку аппарата.

Ранее журналисты издания BGR назвали время автономной работы основной проблемой складных устройств. Также пользователи подобных гаджетов часто жалуются на поломку шарнира.

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