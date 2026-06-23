Перечислены главные проблемы новых смартфонов

BGR: Автономность и прочность назвали главными проблемами складных смартфонов

Время автономной работы назвали основной проблемой складных устройств. Об этом сообщает издание BGR.

Журналисты медиа изучили отзывы пользователей телефонов с конструкцией нового типа, оснащенных складным дисплеем. По их информации, чаще всего обладатели подобных гаджетов жалуются на скромную автономность. «Складные устройства довольно тонкие, поэтому внутри можно расположить аккумулятор лишь небольшой емкости», — отметили авторы.

В числе других распространенных проблем перечислили неполадки складной конструкции. Шарниры, соединяющие половинки устройства, по их словам, это небольшие, хрупкие детали, которые изнашиваются со временем. Также они особенно чувствительны к песку и пыли.

Часто пользователи рассказывают, что их раздражает видимая складка в месте сгиба экрана. Гибкие дисплеи более мягкие, чем экраны обычных устройств, поэтому их легче повредить. При этом журналисты заключили, что производители аппаратов совершенствуют конструкцию девайсов.

В начале июня стало известно, что Apple добавила в операционную систему (ОС) для компьютеров поддержку сенсорного дисплея. Журналисты издания Notebookcheck предположили, что компания таким образом намекает на скорый выпуск ноутбука с сенсорным OLED-экраном.