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19:21, 23 июня 2026Наука и техника

Перечислены главные проблемы новых смартфонов

BGR: Автономность и прочность назвали главными проблемами складных смартфонов
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: tinhkhuong / Shutterstock / Fotodom  

Время автономной работы назвали основной проблемой складных устройств. Об этом сообщает издание BGR.

Журналисты медиа изучили отзывы пользователей телефонов с конструкцией нового типа, оснащенных складным дисплеем. По их информации, чаще всего обладатели подобных гаджетов жалуются на скромную автономность. «Складные устройства довольно тонкие, поэтому внутри можно расположить аккумулятор лишь небольшой емкости», — отметили авторы.

В числе других распространенных проблем перечислили неполадки складной конструкции. Шарниры, соединяющие половинки устройства, по их словам, это небольшие, хрупкие детали, которые изнашиваются со временем. Также они особенно чувствительны к песку и пыли.

Часто пользователи рассказывают, что их раздражает видимая складка в месте сгиба экрана. Гибкие дисплеи более мягкие, чем экраны обычных устройств, поэтому их легче повредить. При этом журналисты заключили, что производители аппаратов совершенствуют конструкцию девайсов.

В начале июня стало известно, что Apple добавила в операционную систему (ОС) для компьютеров поддержку сенсорного дисплея. Журналисты издания Notebookcheck предположили, что компания таким образом намекает на скорый выпуск ноутбука с сенсорным OLED-экраном.

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