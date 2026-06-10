Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:04, 10 июня 2026Наука и техника

Apple случайно рассекретила новое устройство

Notebookcheck: Apple добавила в свои компьютеры поддержку сенсорного экрана
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Aly Song / Reuters

Корпорация Apple добавила в операционную систему (ОС) для компьютеров поддержку сенсорного дисплея. На это обратило внимание издание Notebookcheck.

Поддержку сенсорного экрана обнаружили в бета-версии macOS 27 — новая ОС была анонсирована вечером 8 июня. Энтузиасты обнаружили, что при подключении к ноутбуку MacBook планшета iPad на экране последнего появляется интерфейс для управления компьютером касаниями и жестами.

По мнению авторов медиа, это хороший косвенный намек, что компания ведет разработку компьютера с сенсорным экраном. Они заметили, что если подобная модель выйдет в ближайший год, то неудивительно, что функции сенсорного управления понемногу добавляют в macOS. Авторы подчеркнули, что новая рассекреченная функция полностью позволит заменить мышь и тачпад в ноутбуке.

В материале говорится, что первым компьютером Apple с сенсорным экраном может быть MacBook Ultra, о котором в первой половине 2026-го рассказывали инсайдеры. Модель также получит OLED-дисплей и будет самой дорогой в линейке Mac.

Ранее в iOS 27 нашли упоминание нового смартфона со складным экраном. По мнению аналитика Марка Гурмана, Apple особо не скрывает, что готовит выпуск первого iPhone с гибким дисплеем.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыт владелец обнаруженной с бомбой машины в Москве

    Россиянка месяц фотографировалась с трупом дочери

    В России спрогнозировали ситуацию на рынке парковочных мест в новостройках

    В России высказались о судьбе Visa и Mastercard

    Останки девушки с пулей в черепе идентифицировали спустя 37 лет

    Будущее ведущей экономики Европы омрачилось еще сильнее

    Россиянка сшила сумку из шнура и впечатлила пользователей сети

    Apple случайно рассекретила новое устройство

    Россиянка увидела в Азии жареных собак и описала деликатес фразой «не для слабонервных»

    Цены на ключевой драгметалл упали до минимума

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok