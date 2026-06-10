Apple случайно рассекретила новое устройство

Notebookcheck: Apple добавила в свои компьютеры поддержку сенсорного экрана

Корпорация Apple добавила в операционную систему (ОС) для компьютеров поддержку сенсорного дисплея. На это обратило внимание издание Notebookcheck.

Поддержку сенсорного экрана обнаружили в бета-версии macOS 27 — новая ОС была анонсирована вечером 8 июня. Энтузиасты обнаружили, что при подключении к ноутбуку MacBook планшета iPad на экране последнего появляется интерфейс для управления компьютером касаниями и жестами.

По мнению авторов медиа, это хороший косвенный намек, что компания ведет разработку компьютера с сенсорным экраном. Они заметили, что если подобная модель выйдет в ближайший год, то неудивительно, что функции сенсорного управления понемногу добавляют в macOS. Авторы подчеркнули, что новая рассекреченная функция полностью позволит заменить мышь и тачпад в ноутбуке.

В материале говорится, что первым компьютером Apple с сенсорным экраном может быть MacBook Ultra, о котором в первой половине 2026-го рассказывали инсайдеры. Модель также получит OLED-дисплей и будет самой дорогой в линейке Mac.

Ранее в iOS 27 нашли упоминание нового смартфона со складным экраном. По мнению аналитика Марка Гурмана, Apple особо не скрывает, что готовит выпуск первого iPhone с гибким дисплеем.