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05:28, 4 июля 2025Бывший СССР

Посла Венгрии вызвали в МИД Украины из-за плакатов с Зеленским в роли клоуна

МИД Украины вызвал посла Венгрии Хейзера из-за плакатов с Зеленским-клоуном
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

МИД Украины вызвал посла Венгрии Антала Хейзера, обвинив страну во втягивании Киева во внутриполитическую борьбу. Об этом говорится в сообщении МИД в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Дипломаты подчеркнули, что пригласили Хейзера в связи с недружественными заявлениями венгерской стороны и распространением плакатов с президентом Украины Владимиром Зеленским, где его представляют клоуном.

«Во время встречи с послом Венгрии на Украине Анталом Хейзером заместитель министра иностранных дел Украины Александр Мищенко подчеркнул, что для украинской стороны очевидно то, что правящие в Венгрии политические силы при любых условиях пытаются втянуть Украину во внутриполитическую борьбу», — отмечается в публикации ведомства.

Накануне в Венгрии начали распространяться плакаты и видео, в которых Зеленского называют клоуном, вовлекающим Европу в конфликт.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объяснил приостановку процедуры вступления Украины в Евросоюз. По его мнению, это произошло, поскольку нападки Киева на Венгрию только усилились.

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