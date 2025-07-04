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05:23, 4 июля 2025Бывший СССР

Пленный из ВСУ рассказал о молчании при смерти солдат ради присвоения их денег

Пленный Александр: ВСУ молчат о смерти солдат ради присвоения их денег
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Власти Украины замалчивают информацию о потерях личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) для того, чтобы продолжить получать средства в свои карманы за солдата, который якобы еще воюет. Об этом рассказал ТАСС украинский военнослужащий Александр, сдавшийся в плен российским бойцам.

«Они просто напишут домой родным погибших, что те пропали без вести», — отметил собеседник агентства.

По его словам, подобные случаи все чаще обсуждаются среди украинских солдат. Сам Александр был взят в плен российскими военными в районе села Яблоновка Сумской области.

Ранее сбежавший из 91-й отдельной охтырской бригады ВСУ военный Александр Постоенко более 20 дней шел пешком к российским позициям, чтобы сдаться в плен. По словам солдата, он преодолел около 100 километров и прошел линию фронта. После сдачи в плен Постоенко вступил в ряды добровольческого отряда имени Мартына Пушкаря.

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