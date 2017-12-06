Названы самые популярные у россиян хиты года

Сервис «Яндекс.Музыка» составил рейтинг наиболее популярных песен у жителей России за 2017 год. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в среду, 6 декабря.

Лидером списка стала композиция Shape of You поп-музыканта Эда Ширана. Помимо этого, британец занял первую строчку в рейтинге любимых исполнителей у россиян, а его альбом «÷» возглавил топ наиболее популярных пластинок года.

На втором месте — песня российской группы Burito «По волнам». Третья строчка досталась композиции Believer коллектива Imagine Dragons.

В топ-10 также вошли треки Despacito Луиса Фонси и Дэдди Янки, «Тает лед» группы «Грибы», «случайная» украинской певицы LOBODA, Attention американского певца Чарли Пута, Feel It Still рокеров Portugal. The Man, «Неделимы» украинского дуэта Artik & Asti. Завершает рейтинг еще одна песня Imagine Dragons — Thunder.

Летом хит Эда Ширана также лидировал в списке самых популярных песен среди жителей России.