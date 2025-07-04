С Дмитрия Нагиева взыскали долги по коммунальным платежам

Суд в Москве взыскал с Дмитрия Нагиева долги по коммунальным платежам

С российского шоумена и актера Дмитрия Нагиева суд в Москве взыскал задолженность по оплате коммунальных платежей. Об этом сообщает РИА Новости.

«Вынесен судебный приказ о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию», — заявили агентству. При этом сумма долга не указывается.

Ранее мировой суд в Москве взыскал с актера Константина Хабенского задолженность по оплате ЖКХ. Иск был подан Фондом капитального ремонта многоквартирных домов Москвы. Артиста обязали выплатить задолженность за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию, при этом сумма долга не раскрывается.