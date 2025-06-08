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08:14, 8 июня 2025Культура

Хабенского обязали погасить долги по ЖКХ

Суд в Москве обязал актера Хабенского погасить долги по ЖКХ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

Мировой суд в Москве взыскал с актера Константина Хабенского задолженность по оплате ЖКХ. Об этом сообщает РИА Новости.

Иск был подан Фондом капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы. Артиста обязали выплатить задолженность за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию, при этом сумма долга не раскрывается.

В мае сообщалось, что у Елены Исинбаевой обнаружился долг по оплате услуг ЖКХ. Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом второй год не оплачивет квитанции ЖКУ. На сегодняшний день она должна заплатить за две квартиры около 400 тысяч рублей. Помимо долгов ЖКХ, У Исинбаевой растет долг перед Федеральной налоговой службой (ФНС). Задолженность спортсменки за неделю увеличилась на 500 тысяч рублей и составляет 1,67 миллиона рублей.

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