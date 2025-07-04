В России рассказали о преимуществах для поступающих в колледжи абитуриентов

Депутат Бессараб сообщила о бесплатной помощи поступающим в колледжи выпускникам

Система среднего профессионального образования (СПО) находится в ведении регионов, и потому их бюджеты ежегодно пополняют средства для бесплатного обучения детей на самые востребованные в регионе специальности, рассказала член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Об этом она сообщила в беседе с «Лентой.ру».

Бессараб напомнила, что в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области проходит эксперимент по поступлению выпускников школ в колледжи и техникумы. Согласно ему, абитуриенты, выбравшие СПО, могут сдавать в качестве вступительных экзаменов только русский язык и математику. По ее словам, такой порядок поступления при удачном испытании может охватить все регионы России.

Также большое значение имеет профориентация, когда ученики начиная с шестого класса посещают предприятия и будущих работодателей, указала она. В таких случаях между работодателем, студентом и организацией образования заключается трехсторонний договор, объяснила парламентарий.

«В соответствии с договором работодатель, как правило, гарантирует работу и трудоустройство, обязательное после окончания СУЗа, Все летние практики и стажировки проходят у этого работодателя, более того, зачастую они выплачивают и дополнительные соцгарантии. Это, например, стипендия дополнительно от работодателя, общежитие или аренда жилья для иногородних. Ну, то есть дают возможность будущему специалисту уже сейчас опробовать себя в производстве», — рассказала Бессараб.

Ранее сообщалось, что с июня 2026 года работающим российским родителям будет полагаться ежегодная семейная выплата. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.