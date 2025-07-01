Россиянам с детьми пообещали ежегодные выплаты

Мишустин: Работающие российские родители будут получать ежегодную выплату

С июня 2026 года работающим российским родителям будет полагаться ежегодная семейная выплата. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, его цитирует ТАСС.

По словам главы правительства, на эту выплату смогут претендовать те работающие семейные россияне, чей доход ниже чем полтора региональных прожиточных минимума. Этим гражданам компенсируют часть уплаченного налога на доходы физических лиц.

«Такой налог будет пересчитан по сниженной ставке в шесть процентов, а разница будет возвращена», — заверил Мишустин.

По словам доцента Финансового университета при правительстве России Игоря Балынина, в 2026 году жители страны смогут получить от государства порядка 80-100 тысяч рублей посредством ежегодной семейной выплаты. Это будет так называемый «налоговый кешбэк».

Член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что с 1 июля при перерасчете пособий увеличатся выплаты на детей.