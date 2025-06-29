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13:34, 29 июня 2025РоссияЭксклюзив

В России заявили об изменении ряда выплат с 1 июля

Депутат Бессараб: С 1 июля при перерасчете пособий увеличатся выплаты на детей
Алена Шевченко
Алена Шевченко (корреспондент отдела оперативной информации)
Светлана Бессараб

Светлана Бессараб. Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

С 1 июля при перерасчете пособий увеличатся выплаты на детей, сообщила член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Об изменении депутат рассказала в беседе с «Лентой.ру». При этом Бессараб добавила, что перемен глобального характера не предвидится.

«С июля месяца повысятся пособия на детей только для тех, у кого срок выплаты единого пособия на ребенка закончился в июне. Для них, если сохраняется нуждаемость, будут произведены перерасчеты на основании того повышения, которое произошло с 1 января 2025 года. Повысился прожиточный минимум на ребенка, соответственно, на новый срок будет рассчитано новое пособие», — объяснила Бессараб.

Депутат отметила, что также может измениться само пособие, потому что выдается 50, 75 или 100 процентов прожиточного минимума в зависимости от нуждаемости семьи.

«Как и всегда, у тех пенсионеров, кому исполнилось 80, получателей страховой пенсии, будет удвоена фиксированная выплата к страховой пенсии. Но это не сенсационные события, это просто ежемесячная рутина», — заключила Бессараб.

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Ранее декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов сообщил, что некоторые категории граждан РФ имеют право на две пенсии. Как указал эксперт, согласно общему правилу, получать одновременно две пенсии нельзя, однако есть исключения.

Среди категорий граждан, имеющих право на получение двух пенсий, Виноградов назвал россиян, ставших инвалидами в результате военной травмы, и участников Великой Отечественной войны — им может быть назначена пенсия по инвалидности и страховая пенсия по старости.

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