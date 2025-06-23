Профессор рассказал о возможности некоторых россиян получать две пенсии

Профессор Виноградов: Получать две пенсии могут инвалиды и космонавты

Некоторые категории граждан РФ имеют право на две пенсии. Об этом в разговоре с агентством «Прайм» напомнил декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов. Как указал эксперт, согласно общему правилу получать одновременно две пенсии нельзя, однако есть исключения.

Накопительная пенсия выплачивается независимо от других пенсий в случае, если у пожилого человека имеются соответствующие накопления, отметил Виноградов.

Среди категорий граждан, имеющих право на получение двух пенсий — россияне, ставшие инвалидами в результате военной травмы и участники Великой Отечественной войны — им может быть назначена пенсия по инвалидности и страховая пенсия по старости. Космонавты могут получать пенсию за выслугу лет или пенсию по инвалидности и страховую пенсию по старости.

Также две пенсии могут получать родители, вдовы и дети-инвалиды военных, проходивших военную службу по призыву, и погибших в период прохождения службы или умерших из-за военной травмы после увольнения с военной службы. Детям-инвалидам кроме пенсии по потере кормильца может быть назначена страховая или социальная пенсия по инвалидности.

Ранее член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб напомнила, что в августе и октябре у ряда российских пенсионеров пройдет перерасчет выплат.