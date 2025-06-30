Некоторым россиянам напомнили о праве получить до 100 тысяч рублей от властей

Экономист Балынин: Россияне смогут получить до 100 тыс. руб. по семейной льготе

В 2026 году россияне смогут получить от государства порядка 80-100 тысяч рублей посредством ежегодной семейной выплаты. О праве претендовать на такого рода поддержку гражданам напомнил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин, его слова приводит «Газета.Ru».

Речь идет о так называемом «налоговом кешбэке». Получить его в следующем году смогут родители, постоянно проживающие на территории России и получающие белую зарплату, которая облагается НДФЛ. Кроме того, в семье должны воспитываться как минимум два ребенка, которым еще не исполнилось 18 лет. Подобная категория граждан, уточнил Балынин, сможет рассчитывать на получение части уплаченного НДФЛ.

При этом для получения подобной выплаты от государства, напомнил эксперт, необходимо, чтобы среднедушевой доход семьи не превышал 1,5 прожиточного минимума, который установлен в регионе, где ее члены фактически проживают. В зависимости от региона размер выплат может отличаться. В Калужской области, например, суммарный максимальный размер выплаты к получению на родителей с двумя детьми составит 85 800,96 рубля, заключил аналитик.

Федеральный закон о праве многодетных семей претендовать на «налоговый кешбэк» был утвержден в середине июля 2024 года. Подобные выплаты положены каждому родителю. Подать соответствующее заявление могут как мать, так и отец детей, даже если он или она живет от них отдельно. Чтобы получить эту льготу, родителям двух и более детей нужно направить заявление в Социальный фонд России (СФР) с 1 мая до 1 октября года, следующего за годом, в котором уплачен налог на доходы. При это при оформлении выплаты за 2025-й нужно подать заявление в другие сроки — с 1 июня по 1 октября. Сделать это можно через портал «Госуслуги» или МФЦ.