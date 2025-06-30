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12:04, 30 июня 2025Экономика

Некоторым россиянам напомнили о праве получить до 100 тысяч рублей от властей

Экономист Балынин: Россияне смогут получить до 100 тыс. руб. по семейной льготе
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

В 2026 году россияне смогут получить от государства порядка 80-100 тысяч рублей посредством ежегодной семейной выплаты. О праве претендовать на такого рода поддержку гражданам напомнил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин, его слова приводит «Газета.Ru».

Речь идет о так называемом «налоговом кешбэке». Получить его в следующем году смогут родители, постоянно проживающие на территории России и получающие белую зарплату, которая облагается НДФЛ. Кроме того, в семье должны воспитываться как минимум два ребенка, которым еще не исполнилось 18 лет. Подобная категория граждан, уточнил Балынин, сможет рассчитывать на получение части уплаченного НДФЛ.

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При этом для получения подобной выплаты от государства, напомнил эксперт, необходимо, чтобы среднедушевой доход семьи не превышал 1,5 прожиточного минимума, который установлен в регионе, где ее члены фактически проживают. В зависимости от региона размер выплат может отличаться. В Калужской области, например, суммарный максимальный размер выплаты к получению на родителей с двумя детьми составит 85 800,96 рубля, заключил аналитик.

Федеральный закон о праве многодетных семей претендовать на «налоговый кешбэк» был утвержден в середине июля 2024 года. Подобные выплаты положены каждому родителю. Подать соответствующее заявление могут как мать, так и отец детей, даже если он или она живет от них отдельно. Чтобы получить эту льготу, родителям двух и более детей нужно направить заявление в Социальный фонд России (СФР) с 1 мая до 1 октября года, следующего за годом, в котором уплачен налог на доходы. При это при оформлении выплаты за 2025-й нужно подать заявление в другие сроки — с 1 июня по 1 октября. Сделать это можно через портал «Госуслуги» или МФЦ.

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