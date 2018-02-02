Звезда «Пятидесяти оттенков» раскрыл несексуальную правду о постельных сценах

Актер Джейми Дорнан рассказал, как снимались постельные сцены в серии БДСМ-фильмов «Пятьдесят оттенков». Артист заявил на «Шоу Джимми Киммела», что во время съемок надевал на пенис пакет для мочи — по крайней мере, из-за трудностей перевода так его поняли зрители. Запись эфира опубликована на YouTube

Артист использовал слово wee, которое можно перевести как «моча» или «маленький». Он заверил, что так на его родине, в Северной Ирландии, называют пакет для полового органа, и это не описывает его размер. «На самом деле, я носил довольно большой мешок», — посмеялся Дорнан.

По словам актера, во время съемок первого фильма франшизы «Пятьдесят оттенков серого» ему выдали пакет, который уже использовался кем-то еще. «Там было несколько мешков разных размеров, я выбрал тот, что подходил мне больше всего. Я ожидал, что он будет полностью новый, а потом раскрыл его и увидел там запись "Заключенный номер три"», — поведал он.

14 февраля 2018 года выходит новая часть серии под названием «Пятьдесят оттенков свободы». Дорнан играет в картине одну из главных ролей. В ноябре прошлого года авторы ленты показали первый трейлер.

Эротическая франшиза в настоящий момент включает в себя фильмы «Пятьдесят оттенков серого» и «На пятьдесят оттенков темнее». Последняя картина вышла в феврале 2017-го. Мелодрама «Пятьдесят оттенков серого» удостоилась антипремии «Золотая малина» как худший фильм 2015 года.

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