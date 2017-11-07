Вышел первый трейлер БДСМ-фильма «Пятьдесят оттенков свободы»

Вышел первый трейлер фильма «Пятьдесят оттенков свободы», третьей части БДСМ-серии по романам британской писательницы Эрики Джеймс. Ролик опубликован на YouTube-канале Fifty Shades.

Главные герои, которых сыграли Дакота Джонсон и Джейми Дорнан, после свадьбы отправляются в путешествие и покупают дом. Персонаж Джонсон начинает ревновать своего мужа к архитектору, а затем получает угрозы от старого знакомого.

Режиссером картины стал Джеймс Фоули. Премьера приурочена ко Дню святого Валентина — она запланирована на 14 февраля 2018 года.