Вышел тизер продолжения БДСМ-серии «Пятьдесят оттенков»

В сети появился тизер фильма «Пятьдесят оттенков свободы», третьей части БДСМ-франшизы, снятой по романам британской писательницы Эрики Джеймс. Проморолик опубликован на YouTube-канале Fifty Shades.

В клипе демонстрируется, как главные персонажи Анастейша Стил (Дакота Джонсон) и Кристиан Грей (Джейми Дорнан) справляют свадьбу, после чего отправляются в путешествие. Режиссером ленты выступил Джеймс Фоули.

Выход ленты приурочен ко Дню святого Валентина — премьера запланирована на 14 февраля 2018 года.

Эротическая франшиза в настоящий момент включает в себя фильмы «Пятьдесят оттенков серого» и «На пятьдесят оттенков темнее». Последняя картина вышла в феврале 2017-го. Мелодрама «Пятьдесят оттенков серого» удостоилась антипремии «Золотая малина» как худший фильм 2015 года.