Бузову назвали толстой за бархатное платье

Российская певица и телезвезда Ольга Бузова разместила в своем Instagram-аккаунте фотографию в платье от модельера Беллы Потемкиной и вызвала насмешки пользователей.

Телезвезда позировала в черном бархатном вечернем платье с глубоким V-образным вырезом и высоким разрезом на бедре, отделанном серебряной тесьмой. Пользователи сочли, что в этом наряде певица выглядит толстой. «Платье красивое, но фигуру полнит и груди скрывает», — написал krasotanezemnay6645. Vitaliianzhela написал: «Что с лицом, это какой то ужас, вечно опухшая, отекшая <...> старая надутая женщина». Пользователь __tashka__ заявил, что Бузова напомнила ему Лолиту Милявскую.

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Фото Бузовой в бархатном платье набрало в Instagram более 260 тысяч лайков.

В феврале 2018 года российский певец Филипп Киркоров разместил в своем Instagram-аккаунте фото, где он запечатлен с модельером Филиппом Плейном после его дефиле на Неделе моды в Нью-Йорке. Внешний вид исполнителя в черном пуховике Philipp Plein позабавил пользователей социальной сети.

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