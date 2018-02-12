Киркорова в шикарном пуховике назвали «кудрявой бабушкой»

Российский певец Филипп Киркоров разместил в своем Instagram-аккаунте фото, где он запечатлен с модельером Филиппом Плейном после его дефиле на Неделе моды в Нью-Йорке.

Пользователей социальной сети позабавил внешний вид исполнителя в черном пуховике Philipp Plein. Юзер svetlananikolajcuk0041 написала, что Киркоров похож на кудрявую бабушку. «Надо имидж менять, а то смешно со стороны», — заключила пользовательница. Юзер alyamariyalove заявил, что, судя по фото певца, его «нарциссизм прогрессирует».

Совместный фотопортрет певца и модельера собрал в Instagram более 15 тысяч лайков.

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В феврале 2018 года пользователи Twitter посмеялись над фотографией нападающего сборной России по футболу Александра Кокорина, на которой он одет в вещи модных европейских и американских брендов — Supreme, Gucci и Louis Vuitton. Пользователи отметили «безвкусный» подбор одежды и назвали спортсмена клоуном. «Почему многие спортсмены одеваются настолько безвкусно? [...] Выглядит он как клоун», — написал пользователь соцсети Жасыл Буршак‏, первым опубликовавший фото. «Реально... Полная безвкусица», «Потому что он клоун», — согласились с Буршаком в комментариях под его постом.

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