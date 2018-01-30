Рианну в мехах постигла судьба Бузовой

Певицу Рианну затравили в соцсетях за фотографию в шубе из натурального меха с окрашенным в красно-оранжевые цвета подолом и ботильонах Vetements, которую она разместила в своем Instagram.

Под шубой на певице был очень открытый топ, который также привлек внимание пользователей. Юзер angelaputnot написал, что «в 2018 году все уже носят искусственный мех». Пользователь waavydaisyygirl сообщила певице, что любит ее, но «вам следует сменить натуральный мех на более актуальный искусственный». Pockybreath сказал, что «мертвые животные не в моде», а jackylovesamstaff написал, что «(мерзкий) мех нелайк!».

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В декабре 2017 года телезвезда и певица Ольга Бузова вызвала недовольство пользователей своего Instagram фотографией в новом пальто с меховым воротником и опушкой. Пользователи соцсети выразили надежду, что использованный для отделки одежды мех не натуральный. «Надеюсь, на искусственном меху», — написала пользовательница gladkih_masha. Другие пользователи, сочувствующие движению защиты животных, были более агрессивны. «С себя кожу сдери и сфоткайся, я лайкну», — написал посетитель с ником tykavka_kat, намекая на то, что именно так поступают с пушными животными ради их шкурок.

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