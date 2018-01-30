Ценности
 
Последние новости
Путин назвал Родченкова придурком и пожелал ему здоровья
Белоруссия научилась делать черную икру
Стоявшего в пробке москвича наказали за неправильную парковку
Киркорова засмеяли за штаны Supreme и сравнили с маляром
Москвичи полюбили кататься по ночам  
Поджаренный зад американского истребителя сняли на фото
Американец опубликовал домашнее порно с бывшей и пошел под суд

Рианну в мехах постигла судьба Бузовой

Перейти в «Мою Ленту»
Рианна
Рианна

Певицу Рианну затравили в соцсетях за фотографию в шубе из натурального меха с окрашенным в красно-оранжевые цвета подолом и ботильонах Vetements, которую она разместила в своем Instagram.

Под шубой на певице был очень открытый топ, который также привлек внимание пользователей. Юзер angelaputnot написал, что «в 2018 году все уже носят искусственный мех». Пользователь waavydaisyygirl сообщила певице, что любит ее, но «вам следует сменить натуральный мех на более актуальный искусственный». Pockybreath сказал, что «мертвые животные не в моде», а jackylovesamstaff написал, что «(мерзкий) мех нелайк!».

В декабре 2017 года телезвезда и певица Ольга Бузова вызвала недовольство пользователей своего Instagram фотографией в новом пальто с меховым воротником и опушкой. Пользователи соцсети выразили надежду, что использованный для отделки одежды мех не натуральный. «Надеюсь, на искусственном меху», — написала пользовательница gladkih_masha. Другие пользователи, сочувствующие движению защиты животных, были более агрессивны. «С себя кожу сдери и сфоткайся, я лайкну», — написал посетитель с ником tykavka_kat, намекая на то, что именно так поступают с пушными животными ради их шкурок.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Новую жену футболиста Тарасова затравили за любовь к меху
Инстаграмы поклонников знаменитостей поразили экспертов
Бузовой предложили содрать с себя шкуру за меховой воротник
Ценности
Ценности00:06Сегодня

«У меня нет никаких отклонений»

Актер Александр Петров сыграл Гоголя и познал женщин
14:5529 января

Рэпер прикрыл леопардовую прическу белой ушанкой и пошел за «Грэмми»

11:15Сегодня

Платиновых блондинок сменят опаловые

14:29Сегодня

Найдена неожиданная польза ботокса

Ценности00:0529 января

После рейва

Почему безвкусная одежда 90-х возвращается на улицы
13:4529 января

Афроамериканкам ограничили доступ к косметике в калифорнийском универмаге

19:1029 января

Дэвид Бекхэм сменил имидж

05:14Сегодня

Илон Маск назвался зомбизащитником и продал огнеметы на пять миллионов долларов

Ценности00:0128 января
Муаммар Каддафи

Настоящий полковник

Девственницы, золото и оружие Муаммара Каддафи
14:0326 января

На часах нарисовали феникса

22:0129 января

Шведских мусульман оскорбили носки с Аллахом

17:1129 января

Ким Кардашьян заплела косы и оказалась расисткой

Россия
Дело врача
Почему суровые приговоры докторам убивают российскую медицину
«Не дать прорасти сорнякам антисемитизма и русофобии»
Общий взгляд на историю сближает Россию и Израиль
«На Западе Россию не любили во все времена»
Что говорят о «кремлевском докладе» США его фигуранты
Названы первые попавшие под реновацию дома
Путин призвал ликвидировать вторую смену в российских школах к 2025 году
«Лидер должен быть не только крепок умом, но и телом»
В Москве подвели промежуточные итоги конкурса «Лидеры России»
«Мы оказались политическими идиотами»
Кто и почему обслуживал новую русскую власть
Все материалы
Мир
Гнилая империя
Японские солдаты изнасиловали тысячи девочек. Теперь Токио пытается откупиться
Иранские женщины настрадались и впервые сами построили дорогу
В бывшей ГДР захотели отменить антироссийские санкции
Предсказано мрачное будущее Британии после выхода из ЕС
Полицейские в Индонезии заставили трансгендеров быть мужчинами
Их снаряды
Северная Корея едет на Олимпиаду: у нее есть ядерная бомба и много претензий
Смерть здесь власть
В фавелах Рио опять льется кровь. Нарковойны не щадят никого
Все материалы
Бывший СССР
Бессмысленный и беспощадный
Кому нужен украинский суд над Януковичем
Порошенко захотел увидеть европейскую версию «кремлевского списка»
Украинских бандеровцев припугнули экстрадицией в Польшу
Внук Каримова попросил убежища в Великобритании
На Украине предложили брать американскую военную технику напрокат
На Украине признали исчезновение собранных на армию налогов
На пассажиров метро Тбилиси обрушился потолок
Все материалы
Экономика
Двойной удар: США нашли мишень для санкций
В новый список попали 96 олигархов и все правительство России
Россияне перестали экономить на еде
Стерлигов объявил поиск незамужних секретарш и сравнил их с лошадьми
Тратят и не плачут
Почему россияне понабрали кредитов и не торопятся их отдавать
Дональд ТрампРешил за всех
Носки с уточками оказались важнее планов Трампа по захвату мира
В России запустили официальные торги биткоином
Сбербанк заторопился с продажей турецкой «дочки»
Все материалы
Силовые структуры
Игра на переодевание
Российские преступники меняют пол ради наживы
Время пояснять
Хорошо ли вы разбираетесь в тюремных татуировках: тест «Ленты.ру»
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
Родственники жертв ангарского маньяка Попкова отказались участвовать в суде
В Подмосковье мать цепями удерживала дочь от новых доз
Серийного поджигателя детских садов отправили на лечение вместо тюрьмы
Московского наркоторговца поймали с марками на два миллиона рублей
Все материалы
Наука и техника
Сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 «Виталий Копылов»Русская смерть
Зачем Россия возрождает сверхзвуковой ракетоносец Ту-160
«Инсульт случился очень вовремя»
Смерть Сталина похоронила все его победы: Берию расстреляли, а страну развалили
Расхотелось
Почему молодежь перестает заниматься сексом
Названа неожиданная польза овощей и фруктов
Поджаренный зад американского истребителя сняли на фото
Россиянам пообещали отечественные смартфоны по рекордно низкой цене
Названы цели разведки США в Крыму
Все материалы
Спорт
Мастер растяжки
Врач сборной США растлил 170 гимнасток и сел на 175 лет
Путин назвал Родченкова придурком и пожелал ему здоровья
Бьорндален поедет на Олимпиаду тренером сборной Белоруссии
Черчесов озвучил цели сборной России на чемпионат мира-2018
Российская сноубордистка рассказала о преследовавших ее допинг-офицерах WADA
Решение конькобежки Граф добровольно отказаться от Олимпиады сочли поспешным
ЦСКА вернул проданного за 20 миллионов нигерийца
Все материалы
Культура
Мой индюк
Русский Трамп, камбэк Бекмамбетова и другие победители «Сандэнса»-2018
Том Делонг«Все-таки не сумасшедший»
Он бросил Blink-182 и собрал команду спецагентов для поиска пришельцев
Сладострастие и отвага
Фотограф собрал голых моделей и устроил сад земных наслаждений
Дата выхода «Игры престолов» оказалась фейком
Орландо Блум отпраздновал день рождения разбитым гоночным болидом
Николь Кидман поела живых червей
Путин рассказал Машкову о воткнутой флешке с «Движением вверх»
Все материалы
Интернет и СМИ
Заплати натурой
Реклама не просто опасна. Она доводит до безумия
Омерзительно, но приятно
Если везде лепить сырое мясо, то можно прославиться на весь мир
Спаси, не сохраняй
Интернету грозит уничтожение. Он может развалиться на куски
Южнокорейскую гимнастку затравили за любовь к России
Мужчина два дня преследовал съемочную группу «Ревизорро» и испугался Самбурской
Россияне захотели собственный интернет
«Воспитали блудницу, блуд ее и сгубил»
Журналисты вновь пробили дно и накинулись на убитую и изнасилованную студентку
Все материалы
Ценности
«У меня нет никаких отклонений»
Актер Александр Петров сыграл Гоголя и познал женщин
Рианну в мехах постигла судьба Бузовой
Рэпер прикрыл леопардовую прическу белой ушанкой и пошел за «Грэмми»
Платиновых блондинок сменят опаловые
Афроамериканкам ограничили доступ к косметике в калифорнийском универмаге
Дэвид Бекхэм сменил имидж
На часах нарисовали феникса
Все материалы
Путешествия
Не тот свет
Выживете ли вы в путешествии: тест «Ленты.ру»
Занявшуюся йогой в самолете американку сравнили со змеями
Утонули в Сене
Париж затопило водой, жители спасаются на лодках
Япония модернизирует туалеты для туристов
Россиянин час провисел на тарзанке и замерз
Американец порезвился на пляже и почти похоронил себя заживо
Уставшая от пьяных туристов Испания введет санкции
Все материалы
Из жизни
Когда дозы были большими
Кремниевая долина поверила, что ее спасет ЛСД
«Вуду даст тебе здоровье, но убьет твоего брата»
Что продается на самом жутком рынке в мире
Срыв покровов
Мусульманок заставили скинуть хиджабы
Кенгуру на лету сбил велосипедистку и ускакал
Британские школьники пришли смотреть «Паддингтона» и увидели порно
Самый старый мужчина в мире умер в возрасте 113 лет
Пухлая модель возмутилась внезапным исчезновением жировых складок
Все материалы
Голиафы: на каких машинах возят танки
Краткий гид по танковым транспортерам
Задний привод, недорого: конкуренты Kia Stinger
Изучаем конкурентов двухлитрового лифтбека Kia в «базе»
Дозаправка и ферма
Самые крутые автомобильные видео месяца
Быстро и недорого: 7 доступных спорткроссоверов
Высокий клиренс и мощь за адекватные деньги
В Барнауле выставили на продажу «Запорожец» за полмиллиона рублей
Раскрыта внешность нового Hyundai Santa Fe
Названы российские цены на семиместный кроссовер Peugeot
Все материалы
Русский стандарт
Почему у евроремонта нет ничего общего с Европой
Дуй туда
Топ-10 лучших мест планеты в 2018 году
Разврат какой-то
Сможете ли вы отличить порностудию от квартиры в Москве?
Порки не будет
Печальная история самой знаменитой БДСМ-порностудии мира
Путин раскрыл причину удешевления ипотеки
Две сделки с домами на Рублевке принесли 15 миллионов долларов
«Мне не нужен жлоб»
Москвичка бросила жениха из-за ипотеки
Все материалы