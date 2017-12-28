Инстаграмы поклонников знаменитостей поразили экспертов

Эксперты интернет-издания WWD определили самые интересные Instagram, посвященные стилю знаменитостей, популярным у них трендам и модным маркам.

Были отмечены аккаунты в социальной сети, посвященные стилю певиц, актрис и телезвезд: Бейонсе, Рианны, Ким Кардашьян, Леди Гаги, Кендалл и Кайли Дженнер, Селены Гомес, Тейлор Свифт и Кайи Гербер. Создатели аккаунтов выбирают фотографии из официальных Instagram знаменитостей, где они позируют в одежде из новых коллекций, и предлагают пользователям снимки с дефиле модных домов с теми же образами или подборки аналогичных трендовых вещей.

Так, среди выбранных звездами трендов в Instagram публикуются мини-юбки со шнуровкой, блузы и брюки oversize, сапоги с принтом и аппликацией и другие популярные в уходящем году предметы одежды и аксессуары.

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Ранее сообщалось, что телезвезда и певица Ольга Бузова вызвала недовольство пользователей своего Instagram фотографией в новом пальто с меховым воротником и опушкой. Пользователи соцсети выразили надежду, что использованный для отделки одежды мех не натуральный. Другие пользователи, сочувствующие защитникам животных, были более агрессивны. «С себя кожу сдери и сфоткайся, я лайкну», — написал посетитель с ником tykavka_kat, намекая на то, что именно так поступают с пушными животными ради их шкурок.

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