Модно одевшегося Кокорина высмеяли и назвали клоуном

Пользователи Twitter посмеялись над фотографией нападающего сборной России по футболу Александра Кокорина, на которой он одет в вещи модных европейских и американских брендов — Supreme, Gucci и Louis Vuitton.

Пользователи отметили «безвкусный» подбор одежды и назвали спортсмена клоуном. «Почему многие спортсмены одеваются настолько безвкусно? [...] Выглядит он как клоун», — написал пользователь соцсети Жасыл Буршак‏, первым опубликовавший фото. «Реально... Полная безвкусица», «Потому что он клоун», — согласились с Буршаком в комментариях под его постом. Многие комментаторы употребили в отношения Кокорина нецензурные выражения, обвинив спортсмена в нетрадиционной сексуальной ориентации.

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Пост продублировал в своем аккаунте пользователь Каррера_офишл, сопроводив комментарием «Когда пришел в школу в новом шмоте с алика» (из китайского интернет-магазина AliExpress — прим. «Ленты.ру»). Спустя два часа официальный аккаунт AliExpress Russia ответил на это: «Мы все понимаем, но это перебор даже для нас».

Официального комментария со стороны Кокорина либо его представителей пока не последовало.

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