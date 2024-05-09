Порошенко призвал власти ФРГ прекратить помогать украинцам призывного возраста

Бывший президент Украины Петр Порошенко призвал Германию прекратить помогать украинцам призывного возраста. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

Политик потребовал, чтобы власти ФРГ передали средства Киеву вместо того, чтобы выделять деньги на помощь украинским беженцам.

Ранее издание Bild писало, что в ФРГ только 25,2 процента украинских беженцев устроились на работу, несмотря на увеличение числа рабочих мест. Автор статьи заявил о нежелании украинцев работать из-за высоких пособий. По данным издания, в Германии украинским беженцам выплачивают пособие на сумму в 563 евро, еще до 471 евро выплачивается на ребенка. Также правительство покрывает жилищные и дополнительные расходы.

До этого в Польше пожаловались, что украинские беженцы распространяют на территории республики нацистскую идеологию.