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00:05, 9 мая 2024Бывший СССР

Порошенко призвал Германию прекратить помогать украинцам призывного возраста

Порошенко призвал власти ФРГ прекратить помогать украинцам призывного возраста
Петр Порошенко

Петр Порошенко. Фото: РИА Новости

Бывший президент Украины Петр Порошенко призвал Германию прекратить помогать украинцам призывного возраста. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

Политик потребовал, чтобы власти ФРГ передали средства Киеву вместо того, чтобы выделять деньги на помощь украинским беженцам.

Ранее издание Bild писало, что в ФРГ только 25,2 процента украинских беженцев устроились на работу, несмотря на увеличение числа рабочих мест. Автор статьи заявил о нежелании украинцев работать из-за высоких пособий. По данным издания, в Германии украинским беженцам выплачивают пособие на сумму в 563 евро, еще до 471 евро выплачивается на ребенка. Также правительство покрывает жилищные и дополнительные расходы.

До этого в Польше пожаловались, что украинские беженцы распространяют на территории республики нацистскую идеологию.

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      Марина Совина
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