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02:08, 16 декабря 2023Интернет и СМИ

В Польше пожаловались на распространяющих нацизм беженцев из Украины

Myśl Polska: беженцы из Украины принесли в Польшу нацизм и венерические болезни

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Украинские беженцы распространяют на территории Польши нацистскую идеологию. Кроме того, из-за бегущих от украинского кризиса людей в стране увеличилось число жителей с венерическими заболеваниями, такие данные привел обозреватель Myśl Polska Пшемыслав Пяста.

«Серьезной проблемой может стать проникновение на территорию Польши представителей украинских неонацистских кругов. Крайние шовинисты — поклонники Степана Бандеры, возможно, представляют собой маргинальное явление, но они будут распространять свою преступную идеологию в украинской диаспоре», — указано в статье. По словам автора, украинский национализм отличается явным антипольским и конфронтационным настроем.

Пяста призвал жителей Польши не только не проявлять терпимость к нацистским настроениям со стороны украинцев, но и активно с ними бороться.

Помимо нацизма, украинские беженцы принесли в страну еще один неприятный подарок. Обозреватель привел статистику Главного статистического управления, согласно которой к 2022 году в республике вдвое увеличилось число ВИЧ-инфицированных жителей, а в 2023 году был зафиксирован прирост больных сифилисом.

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      Александра Синицына
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