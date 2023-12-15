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07:39, 15 декабря 2023Интернет и СМИ

В Польше резко высказались об Украине

Mysl Polska заявила о невозможности удовлетворить интересы Польши и Украины

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Национальные интересы Польши и Украины не могут быть удовлетворены одновременно. С таким мнением выступил обозреватель польского журнала Mysl Polska Анджей Шлензак.

Автор материала прокомментировал заявление группы советников Подкарпатского воеводства насчет протеста перевозчиков на польско-украинской границе и отметил, что оно не содержит поддержу польских транспортников и фермеров.

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«Невозможно, чтобы "все" были счастливы. Либо побеждают польские национальные интересы, либо побеждают украинские», — подчеркнул он.

Шлензак назвал протесты польских перевозчиков прекрасным примером интересов Польши, а также пренебрежения ими со стороны украинцев, ЕС и польского правительства. По его мнению, часть экономики страны находится под угрозой. Независимость и суверенитет Польши утрачиваются именно на украинско-польской границе, заключил он.

12 декабря в Польше снова заблокировали границу с Украиной. Акция протеста в этом районе продолжается. При этом 11 декабря сообщалось, что Украина смогла договориться с Польшей разблокировать границу

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      Марина Совина
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