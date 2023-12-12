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11:29, 12 декабря 2023Бывший СССР

В Польше снова заблокировали границу с Украиной

Польский депутат Мулява: перевозчики снова блокируют границу с Украиной
СюжетПротесты на Украине

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

В Польше местные перевозчики снова заблокировали КПП на границе с Украиной в Дорохуске. Об этом заявил депутат сейма от коалиции националистов и евроскептиков «Конфедерация» Кшиштоф Мулява в соцсети X.

Он отметил, что акция протеста продолжается. Как рассказал депутат, у полицейских был приказ расчистить границу, нарушая правила, пропуская машины с Украины по неподходящим дорогам. Мулява решил вмешаться, в результате была заблокирована очередная партия автомобилей.

Ранее глава граничащего с Украиной польского района Радымно Богдан Шилара сообщил, что получает на электронную почту многочисленные угрозы от украинцев из-за протестов перевозчиков. Он рассказал, что ему угрожают преследованием семьи.

При этом 11 декабря сообщалось, что Украина смогла договориться с Польшей разблокировать границу. По информации ТСН, в тот же день должны были разблокировать пункт пропуска Ягодин — Дорогуск. Кроме того, 12 декабря планировалась разблокировка КПП Рава-Русская.

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      Кристина Есикова
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