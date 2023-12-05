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19:36, 5 декабря 2023Мир

Глава польского района заявил об угрозах украинцев из-за протеста перевозчиков

Глава польского района Радымно заявил об угрозах украинцев из-за перевозчиков

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Глава граничащего с Украиной польского района Радымно Богдан Шилара заявил, что получает на электронную почту многочисленные угрозы от украинцев из-за протестов перевозчиков. Об этом сообщает издание Nczas.

Ранее стало известно, что на границе Украины с Польшей в очереди застряли 2,5 тысячи грузовых машин из-за акции на подъездных путях, блокирующей движение на четырех направлениях в сторону Украины. Выступающие за возвращение системы разрешений для украинских грузов перевозчики также заявили, что готовы усилить протест.

Как рассказал Шилара, украинцы в ответ на это угрожают ему преследовать семью, а также уничтожить его имущество и имущество района. Он отметил, что угрозы связаны с тем, что он дал разрешение на проведение акции протеста.

«Все они [украинцы] обвиняют меня в том, что перевозчики не работают, а только стоят в очередях», — сказал глава Радымно.

5 декабря сообщалось, что посольства стран Прибалтики в Польше осудили блокирование границы с Украиной и призвали польское правительство к решению проблемы.

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      Анастасия Яланская
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