2,5 тысячи грузовиков застряли в очереди на границе Украины с Польшей

На границе Украины и Польши скопилась очередь из 2,5 тысячи грузовых машин

На границе Украины с Польшей в очереди застряли 2,5 тысячи грузовых машин из-за акции на подъездных путях с польской стороны, блокирующей движение на четырех направлениях в сторону Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя украинской Госпогранслужбы Андрея Демченко.

По его словам, в настоящее время заблокировано движение грузового транспорта на направлении пунктов пропуска Краковец, Ягодин, Шегини и Рава-Русская. На последнем встали 850 грузовиков, на остальных от 450 до 600 машин.

Также приостановлена работа пункта пропуска «Смольница» и место пропуска вне КПП Нижанковичи.

Ранее глава налогового комитета Верховной Рады Данил Гетьманцев заявил, что протесты польских дальнобойщиков привели к проблемам финансирования украинской армии. «Это минус 9,2 миллиарда гривен за ноябрь и, соответственно, минус 19 процентов плана. Причина — блокировка переходов, к которым прибегли словаки и поляки. Это конкретные цифры, которые не поступают в наш бюджет», — отметил депутат.

2 декабря на границе Украины и Словакии образовалась очередь из 600 грузовиков.