Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:34, 3 декабря 2023Бывший СССР

2,5 тысячи грузовиков застряли в очереди на границе Украины с Польшей

На границе Украины и Польши скопилась очередь из 2,5 тысячи грузовых машин
Начало событий в новости Стало известно о проблемах финансирования ВСУ из-за протестов дальнобойщиков

Фото: Yan Dobronosov / Reuters

На границе Украины с Польшей в очереди застряли 2,5 тысячи грузовых машин из-за акции на подъездных путях с польской стороны, блокирующей движение на четырех направлениях в сторону Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя украинской Госпогранслужбы Андрея Демченко.

По его словам, в настоящее время заблокировано движение грузового транспорта на направлении пунктов пропуска Краковец, Ягодин, Шегини и Рава-Русская. На последнем встали 850 грузовиков, на остальных от 450 до 600 машин.

Также приостановлена работа пункта пропуска «Смольница» и место пропуска вне КПП Нижанковичи.

Ранее глава налогового комитета Верховной Рады Данил Гетьманцев заявил, что протесты польских дальнобойщиков привели к проблемам финансирования украинской армии. «Это минус 9,2 миллиарда гривен за ноябрь и, соответственно, минус 19 процентов плана. Причина — блокировка переходов, к которым прибегли словаки и поляки. Это конкретные цифры, которые не поступают в наш бюджет», — отметил депутат.

2 декабря на границе Украины и Словакии образовалась очередь из 600 грузовиков.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      В Турции задержали лидера российской ОПГ. Он связан с делом арестованных из-за роскошной жизни супругов-блогеров

      Необычное место для свадеб в Москве станет доступнее в 2024 году

      Винтовка ОСВ-96 получила новые пробивающие бронетранспортеры НАТО пули

      Кличко согласился со словами Залужного о патовой ситуации для Украины на фронте

      Критиковавшего Зеленского депутата отправили в одиночную камеру

      Гуф решил пропасть до апреля

      Мэр Киева задался вопросом дальнейшего существования Украины

      Леопард сломал клетку и напал на россиянина-хозяина

      Генерал ВСУ пообещал проблемы западным союзникам

      2,5 тысячи грузовиков застряли в очереди на границе Украины с Польшей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости