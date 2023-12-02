Стало известно о проблемах финансирования ВСУ из-за протестов дальнобойщиков

Депутат Рады Гетьманцев: у ВСУ меньше финансов из-за протестов дальнобойщиков

Глава налогового комитета Верховной Рады Данил Гетьманцев заявил, что блокировка перевозчиков на границе Словакии и Польше привела к финансовым потерям. Об этом он высказался в эфире телеканала «Рада».

Гетьманцев заявил о проблемах финансирования ВСУ из-за протестов польских дальнобойщиков и подчеркнул, что текущая обстановка отражается на бюджете страны и возможностях поддержки украинской армии.

«Это минус 9,2 миллиарда гривен за ноябрь и соответственно минус 19 процентов плана. Причина — блокировка переходов, к которым прибегли словаки и поляки. Это конкретные цифры, которые не поступают в наш бюджет», — отметил депутат.

Накануне на границе Украины и Словакии образовалась очередь из 600 грузовиков.

В свою очередь в Польше начали проводить акции протеста. Позже Министерство инфраструктуры Украины договорилось с Варшавой об открытии контрольно-пропускных пунктов на границе для прохода пустых фур.