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00:35, 3 декабря 2023Мир

Стало известно о проблемах финансирования ВСУ из-за протестов дальнобойщиков

Депутат Рады Гетьманцев: у ВСУ меньше финансов из-за протестов дальнобойщиков
СюжетПротесты на Украине

Фото: Unsplash

Глава налогового комитета Верховной Рады Данил Гетьманцев заявил, что блокировка перевозчиков на границе Словакии и Польше привела к финансовым потерям. Об этом он высказался в эфире телеканала «Рада».

Гетьманцев заявил о проблемах финансирования ВСУ из-за протестов польских дальнобойщиков и подчеркнул, что текущая обстановка отражается на бюджете страны и возможностях поддержки украинской армии.

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«Это минус 9,2 миллиарда гривен за ноябрь и соответственно минус 19 процентов плана. Причина — блокировка переходов, к которым прибегли словаки и поляки. Это конкретные цифры, которые не поступают в наш бюджет», — отметил депутат.

Накануне на границе Украины и Словакии образовалась очередь из 600 грузовиков.

В свою очередь в Польше начали проводить акции протеста. Позже Министерство инфраструктуры Украины договорилось с Варшавой об открытии контрольно-пропускных пунктов на границе для прохода пустых фур.

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      Марина Совина
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