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17:25, 1 декабря 2023Бывший СССР

На Украине договорились с Польшей об открытии КПП для пустых фур

Мининфраструктуры Украины договорилось с Варшавой об открытии КПП для пустых фур

Фото: Roman Baluk / Reuters

Министерство инфраструктуры Украины договорилось с Варшавой об открытии контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе для прохода пустых фур. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что в ходе встречи замминистра инфраструктуры Сергея Деркача и госсекретаря Мининфраструктуры Польши Рафала Вебера сторонам удалось достичь ряда договоренностей, в частности — открытия КПП Угринов — Долгобычив для проезда пустых грузовых автомобилей. «Вопрос отмены или изменений в "транспортном безвизе" не обсуждался и не был на повестке дня», — уточнили в ведомстве.

В начале ноября в Польше водители начали блокировать приграничные КПП, требуя ввести коммерческие ограничения для украинских перевозчиков и ограничить их количество. Блокаду границы с Украиной пообещали снять в том случае, если польским перевозчикам дадут 50 процентов рейсов между странами.

В ответ на это стали протестовать и украинские водители, в результате чего в польском городе Пшемысль и на подъездном пути к приграничному селу Медыка образовались огромные пробки, а стоимость доставки грузов между странами выросла в разы.

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      Алевтина Запольская
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