Украинские водители ответили протестом на блокаду границы с Польшей

Украинские водители протестуют против блокады границы польскими перевозчиками

Украинские водители начали протест в ответ на блокаду границы польскими перевозчиками. Об этом сообщает радиостанция RMF FM.

Отмечается, что в Пшемысле и на подъездном пути к приграничной Медике образовались огромные пробки. «Причиной стала блокада, которую в ответ на протест польских водителей начали водители с Украины», — сказано в материале.

По информации радиостанции, одна из протестных акций была устроена на кольцевой развязке имени Леха Качиньского в Пшемысле, где проходит национальная дорога №28, которая ведет к пограничному переходу в Медике. Как уточняется, протесты украинских водителей идут спокойно. Кроме того, протестующие не скрывают, что акции стали ответом на блокировку польскими водителями проезда грузовиков с Украины.