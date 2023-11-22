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18:42, 22 ноября 2023Бывший СССР

На Украине подсчитали ущерб от протеста польских перевозчиков

Украина потеряла от протеста польских перевозчиков более 400 миллионов евро

Фото: Yan Dobronosov / Reuters

Украина в результате протестов польских перевозчиков потеряла более 400 миллионов евро. Так подсчитали ущерб в Федерации работодателей Украины, сообщил вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков республики Владимир Балин, передает ТАСС.

«Ситуация действительно критическая. Я не готов сказать, как другие отрасли страдают, хотя, по оценке Федерации работодателей Украины, уже на сегодня более 400 миллионов евро наша экономика потеряла», — сказал он.

По его словам, в организации также подсчитали убыток каждого украинского автоперевозчика от простоя. Он составил 350 евро за сутки.

В начале ноября польские перевозчики начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Протестующие требуют ввести коммерческие ограничения для перевозчиков из Украины и ограничить их количество.

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      Алевтина Запольская
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