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17:05, 28 ноября 2023Мир

Польские перевозчики назвали условия снятия блокады на границе с Украиной

Польские водители снимут блокаду границы с Украиной, если им дадут 50 % рейсов

Фото: Yan Dobronosov / Reuters

Польские перевозчики снимут блокаду границы с Украиной, если им дадут 50 процентов рейсов между странами. Такое условие в разговоре с РИА Новости назвал один из представителей отрасли, знакомый с ситуацией.

«Нам важно, чтобы польские водители и фирмы не простаивали из-за того, что рынок заполонили украинцы», — заявил он, отметив, что в республике уже идет работа над соответствующим законом.

Ранее власти Польши обратились к Украине с призывом отменить регистрацию фур, возвращающихся в Евросоюз без груза. Соответствующее письмо направил глава министерства инфраструктуры республики Анджей Адамчик украинскому коллеге Александру Кубракову.

В документе Адамчик попросил правительство Киева исключить требование о регистрации в рамках электронной очереди транспортных средств, возвращающихся с Украины на территорию ЕС без груза, как минимум на двух пограничных пунктах. По его словам, введение украинской стороной системы электронной очереди является одной из причин протестов польских перевозчиков.

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      Виктория Кондратьева
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