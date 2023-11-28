Польские перевозчики назвали условия снятия блокады на границе с Украиной

Польские водители снимут блокаду границы с Украиной, если им дадут 50 % рейсов

Польские перевозчики снимут блокаду границы с Украиной, если им дадут 50 процентов рейсов между странами. Такое условие в разговоре с РИА Новости назвал один из представителей отрасли, знакомый с ситуацией.

«Нам важно, чтобы польские водители и фирмы не простаивали из-за того, что рынок заполонили украинцы», — заявил он, отметив, что в республике уже идет работа над соответствующим законом.

Ранее власти Польши обратились к Украине с призывом отменить регистрацию фур, возвращающихся в Евросоюз без груза. Соответствующее письмо направил глава министерства инфраструктуры республики Анджей Адамчик украинскому коллеге Александру Кубракову.

В документе Адамчик попросил правительство Киева исключить требование о регистрации в рамках электронной очереди транспортных средств, возвращающихся с Украины на территорию ЕС без груза, как минимум на двух пограничных пунктах. По его словам, введение украинской стороной системы электронной очереди является одной из причин протестов польских перевозчиков.