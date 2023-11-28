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06:09, 28 ноября 2023Мир

Польша обратилась к Украине из-за ситуации с фурами на границе

Польша призвала Украину отменить регистрацию возвращающихся в ЕС без груза фур
СюжетПротесты на Украине

Фото: Yan Dobronosov / Reuters

Власти Польши обратились к Украине с призывом отменить регистрацию фур, возвращающихся в Евросоюз без груза. Соответствующее письмо направил глава Министерства инфраструктуры республики Анджей Адамчик украинскому коллеге Александру Кубракову, пишет польское ведомство.

В документе Адамчик попросил правительство Киева исключить требование о регистрации в рамках электронной очереди транспортных средств, возвращающихся с Украины на территорию ЕС без груза как минимум на двух пограничных пунктах. По его словам, введение украинской стороной системы электронной очереди является одной из причин протестов польских переводчиков.

В начале ноября польские перевозчики начали блокировать автомобильные КПП на границе с Украиной. Протестующие требуют ввести коммерческие ограничения для перевозчиков с Украины и ограничить их количество. От этих действий Киев уже потерял более 400 миллионов евро.

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