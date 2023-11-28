Польша обратилась к Украине из-за ситуации с фурами на границе

Польша призвала Украину отменить регистрацию возвращающихся в ЕС без груза фур

Власти Польши обратились к Украине с призывом отменить регистрацию фур, возвращающихся в Евросоюз без груза. Соответствующее письмо направил глава Министерства инфраструктуры республики Анджей Адамчик украинскому коллеге Александру Кубракову, пишет польское ведомство.

В документе Адамчик попросил правительство Киева исключить требование о регистрации в рамках электронной очереди транспортных средств, возвращающихся с Украины на территорию ЕС без груза как минимум на двух пограничных пунктах. По его словам, введение украинской стороной системы электронной очереди является одной из причин протестов польских переводчиков.

В начале ноября польские перевозчики начали блокировать автомобильные КПП на границе с Украиной. Протестующие требуют ввести коммерческие ограничения для перевозчиков с Украины и ограничить их количество. От этих действий Киев уже потерял более 400 миллионов евро.