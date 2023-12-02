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13:03, 2 декабря 2023Мир

На границе Украины и Словакии образовалась очередь из 600 грузовиков

На выезде из Словакии в сторону Украины образовалась очередь из 600 грузовиков

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

Порядка 600 грузовиков образовали очередь на выезде из Словакии в сторону Украины из-за перекрытия границы словацкими перевозчиками. Об этом в эфире телеканала «Рада» сообщил представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.

«По состоянию на сегодняшнее утро в очереди в сторону Украины на территории Словакии находится около 600 грузовых транспортных средств», — заявил чиновник.

О планах словацких перевозчиков перекрыть границу с Украиной стало известно 30 ноября.

В свою очередь, в Польше решили проводить акции протеста. Позднее Министерство инфраструктуры Украины договорилось с Варшавой об открытии контрольно-пропускных пунктов на границе для прохода пустых фур.

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      Глеб Бажуткин
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