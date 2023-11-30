Дальнобойщики из Словакии решили перекрыть границу с Украиной

Погранслужба Украины: словацкие перевозчики перекроют границу в районе Ужгорода

Словацкие дальнобойщики решили перекрыть границу с Украиной с 1 декабря 2023 года. Об этом заявила в своем Telegram-канале украинская погранслужба.

По данным ведомства, Союз перевозчиков Словакии заблокирует движение грузовиков в районе пропускного пункта Вышне Немецке, расположенного через границу от украинского Ужгорода. Выезжать из соседней республики смогут по четыре украинских перевозчика в час.

В то же время пограничники утверждают, что протестующие не будут задерживать машины, перевозящие гуманитарные и военные грузы, горючее, охлажденные товары и живых животных.

Причиной протестов стал приказ Еврокомиссии, отменяющий для украинских перевозчиков необходимость получения разрешений на въезд в Евросоюз. Теперь дальнобойщики из восточноевропейских стран требуют ввести коммерческие ограничения для украинских перевозчиков и ограничить их количество. Первые акции прошли в Польше в начале ноября 2023 года.

Впоследствии к протестам присоединились перевозчики из Словакии, в качестве предупреждения на час заблокировавшие въезд для автомобилей с Украины. Они заявляли, что если Брюссель не разрешит ситуацию, то граница будет перекрыта полностью.