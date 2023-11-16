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17:51, 16 ноября 2023Бывший СССР

В Словакии дальнобойщики заблокировали границу с Украиной

Teraz: в Словакии дальнобойщики на час заблокировали проезд к украинской границе

Фото: Robert Nemeti / Anadolu / Getty Images

Словацкие дальнобойщики на час заблокировали проезд к границе с Украиной в поселке Вышне-Немецке. Об этом сообщает издание Teraz.

Таким образом члены Союза автоперевозчиков Словакии (UNAS) решили поддержать своих польских коллег. По словам президента объединения Станислава Скалы, нынешняя акция является предупредительной.

«Мы попросим Европейскую комиссию немедленно ввести разрешения на движение для украинских транспортных средств, потому что европейские компании падают духом и не знают, как с ними конкурировать», — заявил глава UNAS.

Собравшиеся заявляют, что не поддерживают приказ Еврокомиссии, в соответствии с которым была отменена выдача разрешений на въезд в Евросоюз для украинских перевозчиков. Дальнобойщики предупреждают, что, если Брюссель не разрешит ситуацию, они полностью перекроют границу с Украиной.

Ранее стало известно, что Украина из-за блокады границы польскими автоперевозчиками ежедневно теряет 164 тысячи евро. За день пересечь границу на трех погранпунктах не смогли порядка 546 автомобилей.

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      Александр Курбатов
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