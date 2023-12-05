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14:57, 5 декабря 2023Мир

В Польше пригрозили ужесточить протест на границе с Украиной

RMF: польские перевозчики готовы ужесточить акцию протеста на границе с Украиной
СюжетПротесты на Украине

Фото: Yan Dobronosov / Reuters

Перевозчики в Польше, заблокировавшие пункты пропуска на границе с Украиной, готовы ужесточить акцию протеста. Об этом в интервью радио RMF рассказал представитель польского Комитета защиты перевозчиков и работодателей Томаш Борковский.

«Мы пока не собираемся заканчивать блокирование, мы даем нашему правительству время до четверга, затем мы ужесточаем протест», — пригрозил он, не уточнив, как именно выступающие за возвращение системы разрешений для украинских грузов перевозчики готовы усилить протест.

Ранее стало известно, что на границе Украины с Польшей в очереди застряли 2,5 тысячи грузовых машин из-за акции на подъездных путях, блокирующей движение на четырех направлениях в сторону Украины.

Позднее посол Украины в Польше Василий Зварич сообщил, что Киев и Варшава нашли определенные компромиссы для прекращения протеста польских перевозчиков на границе.

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      Виктория Кондратьева
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