В Польше пригрозили ужесточить протест на границе с Украиной

RMF: польские перевозчики готовы ужесточить акцию протеста на границе с Украиной

Перевозчики в Польше, заблокировавшие пункты пропуска на границе с Украиной, готовы ужесточить акцию протеста. Об этом в интервью радио RMF рассказал представитель польского Комитета защиты перевозчиков и работодателей Томаш Борковский.

«Мы пока не собираемся заканчивать блокирование, мы даем нашему правительству время до четверга, затем мы ужесточаем протест», — пригрозил он, не уточнив, как именно выступающие за возвращение системы разрешений для украинских грузов перевозчики готовы усилить протест.

Ранее стало известно, что на границе Украины с Польшей в очереди застряли 2,5 тысячи грузовых машин из-за акции на подъездных путях, блокирующей движение на четырех направлениях в сторону Украины.

Позднее посол Украины в Польше Василий Зварич сообщил, что Киев и Варшава нашли определенные компромиссы для прекращения протеста польских перевозчиков на границе.