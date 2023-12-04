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08:28, 4 декабря 2023Бывший СССР

В Киеве сообщили о прогрессе в обсуждении разблокировки границы Польшей

Посол Украины Зварич: Киев и Варшава нашли компромиссы для разблокировки границ
СюжетПротесты на Украине

Фото: Yan Dobronosov / Stringer / Reuters

Киев и Варшава нашли определенные компромиссы для прекращения протеста польских перевозчиков на границе. О достижении прогресса в обсуждении проблемы сообщил посол Украины в Польше Василий Зварич, передает агентство «Укринформ».

«Мы продолжаем переговоры с польским правительством, нашли определенные точки соприкосновения и компромиссы», — сказал Зварич. По его словам, Киев очень надеется, что найденные предложения смогут поспособствовать разблокировке границы.

Посол заявил, что каждый день протеста наносит украинской экономике огромный ущерб, добавив, что «нет никаких оснований, чтобы акции с ограничением движения на границе продолжались». Он отметил, что вопросы по разрешениям на международные грузовые перевозки находятся в компетенции Евросоюза, поэтому обсуждать их нужно вместе с Брюсселем.

Ранее стало известно, что на границе Украины с Польшей в очереди застряли 2,5 тысячи грузовых машин из-за акции на подъездных путях, блокирующей движение на четырех направлениях в сторону Украины.

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      Алевтина Запольская
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