Страны Прибалтики осудили Польшу за блокирование границы с Украиной

Посольства стран Прибалтики в Польше осудили блокирование границы с Украиной

Посольства стран Прибалтики в Польше осудили блокирование границы с Украиной и призвали польское правительство к решению проблемы. Об этом пишет ERR.

В Министерстве иностранных дел Эстонии подтвердили, что государства ранее поднимали этот вопрос и перешли к выражению требований к польским властям.

Пресс-секретарь МИД Эстонии Брита Кикас отметила, что уважает право польских водителей на протест, но это решение создает проблемы украинской экономике. Кикас выразила надежду, что решение будет принято в ближайшее время Польшей, Украиной и Европейской комиссией.

Также Кикас заявила о готовности к взаимодействию по этому вопросу с будущим польским правительством.

Ранее украинский посол в Польше Василий Зварич прокомментировал блокирование автомобильных пунктов пропуска на границе с Украиной. Он назвал действия польских перевозчиков «болезненным ударом в спину».