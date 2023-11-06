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20:59, 6 ноября 2023Бывший СССР

Украинский посол резко высказался о блокаде КПП Польшей

Украинский посол Зварич назвал блокаду КПП Польшей ударом в спину
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Украинский посол в Польше Василий Зварич прокомментировал блокирование автомобильных пунктов пропуска на границе с Украиной. Об этом он написал в соцсети X (бывшая Twitter).

«Польские перевозчики наносят болезненный удар в спину Украины. Под угрозой находятся коридоры солидарности между Украиной и ЕС», — написал он и призвал прекратить блокаду.

Ранее сообщалось, что польские перевозчики начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. К акции уже присоединились несколько десятков перевозчиков. Они преградили проезд к трем погранпереходам и не пропускают коммерческие автомобили.

Участники протеста требуют ввести коммерческие ограничения для украинских перевозчиков и ограничить их количество.

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      Варвара Кошечкина
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