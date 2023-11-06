Украинский посол резко высказался о блокаде КПП Польшей
Украинский посол Зварич назвал блокаду КПП Польшей ударом в спинуСюжетРакетные удары по Украине:
Украинский посол в Польше Василий Зварич прокомментировал блокирование автомобильных пунктов пропуска на границе с Украиной. Об этом он написал в соцсети X (бывшая Twitter).
«Польские перевозчики наносят болезненный удар в спину Украины. Под угрозой находятся коридоры солидарности между Украиной и ЕС», — написал он и призвал прекратить блокаду.
Ранее сообщалось, что польские перевозчики начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. К акции уже присоединились несколько десятков перевозчиков. Они преградили проезд к трем погранпереходам и не пропускают коммерческие автомобили.
Участники протеста требуют ввести коммерческие ограничения для украинских перевозчиков и ограничить их количество.