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15:33, 11 декабря 2023Бывший СССР

Стало известно о договоренности Украины и Польши по разблокировке границы

ТСН: Украина договорилась с Польшей разблокировать границу

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Украина смогла договориться с Польшей разблокировать границу. Об этом сообщило украинское агентство ТСН в своем Telegram-канале.

«Украина достигла договоренностей по разблокированию украино-польской границы», — пишет СМИ со ссылкой на источники.

По информации агентства, 11 декабря должны были разблокировать пункт пропуска Ягодин — Дорогуск. Кроме того, 12 декабря планируется разблокировка КПП Рава-Русская, а затем блокаду снимут с остальных пунктов пропуска, уточняет ТСН.

Ранее глава налогового комитета Верховной Рады Данил Гетьманцев заявил, что протесты польских дальнобойщиков привели к проблемам финансирования украинской армии. Причиной он назвал блокировку КПП на границе, которую начали перевозчики в ноябре. Протестующие требовали ввести коммерческие ограничения для украинских дальнобойщиков и ограничить их количество.

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