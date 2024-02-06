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02:30, 6 февраля 2024Интернет и СМИ

В Германии сообщили о нежелании украинцев работать из-за высоких пособий

Bild: украинские беженцы в Германии отказываются работать из-за высоких пособий

Фото: Michele Tantussi / Reuters

В Германии только 25,2 процента беженцев с Украины устроились на работу, несмотря на увеличение числа рабочих мест. Об этом пишет Bild.

Автор материала сообщил о нежелании украинцев работать из-за высоких пособий. По данным издания, в Германии украинским беженцам выплачивают пособие на сумму в 563 евро, еще до 471 евро выплачивается на ребенка. Также правительство покрывает жилищные и дополнительные расходы.

Ранее в Польше пожаловались на распространяющих нацизм и венерические болезни беженцев из Украины. Последнее, вероятнее всего, связано с нежеланием «проверять толпы людей», которые пересекают польскую границу.

В январе в Латвии возбудили дело против украинской беженки из-за незнания латышского языка. По словам девушки, она работала поваром, но иногда принимала заказы клиентов, — один из них написал на нее жалобу в Центр государственного языка Латвии.

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      Марина Совина
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