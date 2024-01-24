В Латвии против украинской беженки возбудили дело за незнание латышского языка

Центр госязыка Латвии возбудил дело против украинки за незнание латышского

Центр государственного языка Латвии возбудил административное дело против украинской беженки Екатерины Мефтоды из-за недостаточного знания латышского языка для общения с клиентами в пиццерии, где работала девушка. О судьбе украинки рассказало издание Delfi.lt.

За полгода перед возбуждением дела к Мефтоде уже приходила госинспекция: на девушку пожаловались, что она не приветствует клиентов по-латышски.

«Было констатировано, что работала та же самая персона, но она проживает в Латвии уже достаточно долгое время. Если установлено, что повар обслуживает клиентов, не имеет значения, какие у него обязанности в должностной инструкции. То, что он делает на конкретном рабочем месте, имеет решающее значение», — заявили в ведомстве журналистам.

По словам Мефтоды, она работает в пиццерии поваром и по закону может не знать языка, если это не мешает выполнению трудовых обязанностей. Однако из-за специфики рабочего графика девушке иногда приходилось принимать заказы у клиентов.

Ранее стало известно, что из-за нового закона о миграции, в соответствии с которым необходимо сдавать экзамен по латышскому языку, 800 российских пенсионеров в Латвии оказались на грани депортации. Как отметили в Министерстве иностранных дел России, среди кандидатов на выдворение есть незрячие инвалиды с детства.