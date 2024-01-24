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13:12, 24 января 2024Бывший СССР

В Латвии против украинской беженки возбудили дело за незнание латышского языка

Центр госязыка Латвии возбудил дело против украинки за незнание латышского

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Центр государственного языка Латвии возбудил административное дело против украинской беженки Екатерины Мефтоды из-за недостаточного знания латышского языка для общения с клиентами в пиццерии, где работала девушка. О судьбе украинки рассказало издание Delfi.lt.

За полгода перед возбуждением дела к Мефтоде уже приходила госинспекция: на девушку пожаловались, что она не приветствует клиентов по-латышски.

«Было констатировано, что работала та же самая персона, но она проживает в Латвии уже достаточно долгое время. Если установлено, что повар обслуживает клиентов, не имеет значения, какие у него обязанности в должностной инструкции. То, что он делает на конкретном рабочем месте, имеет решающее значение», — заявили в ведомстве журналистам.

По словам Мефтоды, она работает в пиццерии поваром и по закону может не знать языка, если это не мешает выполнению трудовых обязанностей. Однако из-за специфики рабочего графика девушке иногда приходилось принимать заказы у клиентов.

Ранее стало известно, что из-за нового закона о миграции, в соответствии с которым необходимо сдавать экзамен по латышскому языку, 800 российских пенсионеров в Латвии оказались на грани депортации. Как отметили в Министерстве иностранных дел России, среди кандидатов на выдворение есть незрячие инвалиды с детства.

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      Глеб Палехов
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