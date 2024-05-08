Переговоры Путина и Пашиняна завершились

Путин завершил переговоры с Пашиняном в Кремле и начал беседу с Мирзиеевым

Переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Кремле завершились. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова.

Он добавил, что Путин начал беседу с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Переговоры проходят после заседания Высшего экономического совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что сложности в отношениях Москвы и Еревана существуют, однако не стоит их преувеличивать.

Днем 8 мая в Москву прибыл президент Белоруссии Александр Лукашенко. В российскую столицу глава государства прилетел с визитом для участия в саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и посещения парада Победы. Кроме того, в Москву прилетел глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев.