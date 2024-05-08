«Реал» вышел в финал Лиги чемпионов

«Реал» обыграл «Баварию» и вышел в финал Лиги чемпионов

«Реал» обыграл «Баварию» и вышел в финал Лиги чемпионов сезона-2023/2024. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась со счетом 2:1. Счет открыл защитник мюнхенцев Альфонсо Дэвис. Спастись от поражения мадридцам помог дубль нападающего Хоселу. Первый матч команд завершился вничью (2:2).

В финале «Реал» сыграет против дортмундской «Боруссии». На стадии 1/2 финала немцы выбили ПСЖ с общим счетом 2:0.

Финал турнира в нынешнем сезоне состоится 1 июня. Встреча пройдет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Действующим чемпионом является «Манчестер Сити».