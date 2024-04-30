«Бавария» сыграла вничью с «Реалом» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов

«Бавария» дома сыграла вничью с «Реалом» в первом матче 1/2 финала ЛЧ

Мюнхенская «Бавария» на своем поле сыграла вничью с мадридским «Реалом» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла во вторник, 30 апреля, и завершилась со счетом 2:2. На дубль Винисиуса немцы ответили голами Лероя Сане и Харри Кейна. Три мяча из четырех были забиты во втором тайме.

Ответная встреча пройдет 8 мая в Мадриде. В финал выйдет команда, которая превзойдет соперника по сумме двух матчей.

Финал турнира в нынешнем сезоне состоится 1 июня. Встреча пройдет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Действующим чемпионом турнира является «Манчестер Сити».